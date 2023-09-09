Відтепер до складу G20 входитиме 21 постійний учасник, що, ймовірно, призведе до перейменування організації.

На саміті "Групи двадцяти" (G20) долучитися до організації у статусі постійного члена запросили Африканський союз, що об’єднує 55 держав Африки. Як повідомляє BBC, розширення G20 за рахунок африканців лобіював чинний прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Цей крок посилить голос Глобального Півдня, який Індія прагне представляти, і дасть африканським націям глобальну платформу для висвітлення проблем, з якими стикаються країни, що розвиваються, а також більше голосу в рішеннях, які їх стосуються, коли їх ухвалюють більш процвітаючі нації світу", – пише BBC.

Варто зазначити, що до G20 і так вже входила Південно-Африканська республіка. Тепер же решта країн континенту будуть представлені опосередковано через Африканський союз.

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Така ситуація аналогічна до того, як вийшло з Європейським союзом. Він теж є учасником G20, тоді як Німеччина, Італія та Франція мають окреме повноправне членство.

Також примітно, що разом з Африканським союзом у G20 стане не 20 учасників, а 21. Поки що невідомо, чи будуть перейменовувати організацію, як це свого часу було із G7 ("Групою семи" або "Великою сімкою"): вона то ставала G8, то знову поверталася в попередній стан, коли до її складу брали Росію, а потім виганяли через анексію Криму.

Саміт G20 – останні новини

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден на саміті G20 наполягав на підтримці України найбільшими економіками світу. Багато країн, особливо Глобального Півдня, не були впевнені в необхідності збільшити військову підтримку України і посилити покарання Росії.

За підсумками першого дня саміту було озвучено спільну декларацію G20. В ній учасники у досить обережних та обтічних формулюваннях заявили про необхідність поважати суверенітет усіх країн.

Українське МЗС жорстко розкритикувало беззубу декларацію "Групи двадцяти", в якій Росію так і не назвали агресором та не закликали припинити війну.

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