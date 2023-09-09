Багато країн, особливо Глобального Півдня, не були впевнені в необхідності збільшити військову підтримку України і посилити покарання Росії.

Президент США Джо Байден на саміті лідерів країн "Великої двадцятки" в Індії сподівався переконати найбільші економіки світу згуртуватися навколо України, одночасно наполягаючи на необхідності американських інвестицій у світ, що розвивається.

За словами представників Білого дому, відсутність на саміті двох його головних глобальних суперників - лідера Китаю Сі Цзіньпіна і президента Росії Володимира Путіна - дає Байдену можливість висловити більш позитивну позицію на саміті, пише CNN.

Тим не менш, розбіжності всередині "Групи двадцяти" були очевидні в міру того, як саміт вже почався.

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Дипломати працювали над проектом підсумкової спільної заяви лідерів, наштовхуючись на перешкоди, коли мова заходила про вторгнення Росії в Україну. Росія, як член G20, повинна буде узгодити будь-яку спільну заяву. Однак, РФ і Китай не підтримують більш жорсткі формулювання в заключному комюніке, що ускладнює досягнення будь-якого консенсусу.

За словами джерела, знайомого з ходом переговорів, дипломати країн-учасниць G20 прийшли до компромісного варіанту формулювання з приводу війни в Україні. Але ще невідомо, чи погодяться лідери цих країн в кінцевому підсумку підписати проект спільної заяви. Очікується, що переговори триватимуть протягом саміту.

У той час, як Байден домігся великого успіху на інших самітах, переконуючи лідерів інших країн збільшити військову підтримку України і посилити покарання Росії, багато країн, особливо Глобального Півдня, не були в цьому впевнені.

Вони скептично ставляться до мільярдів доларів західної допомоги, що надходить в Україну, і прагнуть до більш збалансованих відносин з Москвою, пише CNN.

Помічники Байдена заявляють, що глава Білого дому вітає можливість продовжувати відстоювати інтереси України, в тому числі перед аудиторією, яка не обов'язково поділяє його погляди.

"Частина того, що робить формат G20 привабливим для Сполучених Штатів, це те, що він дає нам можливість взаємодіяти, працювати і робити конструктивні кроки з більш широким колом країн, в тому числі й тими, з якими, чесно кажучи, ми не сходимося в поглядах з кожного питання", - повідомив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер.

Саміт G20 в Індії - новини

Як повідомляв УНІАН, в Індії в ці дні проходить саміт лідерів країн "Великої двадцятки". Цього року на саміт G20 не запросили Україну в якості гостя. Все через позицію Індії, яка прагне наростити торговельні відносини з країною-терористкою Росією і тому применшує російську агресію проти України.

Водночас, США називали питання про війну в Україні другим найбільш пріоритетним для обговорення. Перед початком саміту передбачалося, що він вперше за десятиліття може закінчитися без прийняття спільної заяви через розбіжності в поглядах на війну РФ проти України.

За даними західних ЗМІ, лідерам "Великої двадцятки" все ж нібито вдалося узгодити спільну декларацію, в якій висловлена позиція щодо війни в Україні. Формулювання може бути схожим із заявою в декларації, прийнятій в Індонезії за підсумками торішнього саміту G20.

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