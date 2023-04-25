Антоніу Гутерріш запропонував розширити ініціативу "з урахуванням позицій, нещодавно висловлених сторонами".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш передав Кремлівському диктатору Володимиру Путіну лист з пропозицією щодо поліпшення і розширення "зернової угоди".

Про це стало відомою з публікації на офіційному сайті Організації Об'єднаних Націй. У дописі сказано: "Що стосується "Ініціативи з безпечного транспортування зерна і продовольства з українських портів" (також званої Чорноморською зерновою ініціативою, ЧЗІ), генеральний секретар висловив стурбованість з приводу перешкод, з якими останнім часом стикається Спільний координаційний центр у своїй повсякденній діяльності. Він передав міністру закордонних справ [РФ] лист на ім'я президента Володимира Путіна з викладом запропонованого шляху просування вперед, спрямованого на поліпшення, продовження і розширення ЧЗІ з урахуванням позицій, нещодавно висловлених сторонами, і ризиків, пов'язаних з відсутністю продовольчої безпеки в світі".

Генсек відправив аналогічні листи українській і турецькій сторонам, які задіяні в зерновій ініціативі. При цьому голова МЗС РФ Сергій Лавров "висловив заклопотаність" щодо просування російських продовольчих товарів і добрив на світові ринки, згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Російською Федерацією і секретаріатом ООН.

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