Росіяни назвали атаку БПЛА "терористичною акцією".

У Росії звинуватили Україну в атаках на окупований Севастополь і заявили, що це ставить під загрозу продовження "зернової угоди".

У заяві Міністерства оборони Російської Федерації говориться, що 23 і 24 березня були зроблені атаки пункту базування Чорноморського флоту в Севастополь і цивільної інфраструктури Криму безекіпажними катерами.

"Проведений аналіз маршруту руху українських безекіпажних катерів показав, що всі вони були запущені з акваторії порту Одеса, визначеного для реалізації "чорноморської ініціативи". Їх розгортання було здійснено в районі гуманітарного коридору, також задіяного для вивезення сільськогосподарської продукції з портів України", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни назвали атаки "терористичними акціями київського режиму", а також нагадали про призупинення їхньої участі у "зерновій ініціативі" у жовтні 2022 року, коли порт Севастополя атакував безпілотник.

Вибухи в Севастополі: що відомо

Нагадаємо, що 24 квітня в окупованому місті пролунали гучні вибухи, російські загарбники заявили про відбиття атаки надводних БПЛА.

"Губернатор" Развожаєв заявив, що один безпілотник збили сили протипідводно-диверсійної оборони, а другий нібито вибухнув.

Україна офіційно не підтвердила причетність до атаки БПЛА. Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про необхідність дотримуватися режиму інформаційної тиші.

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