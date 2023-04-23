Румунія вирішила пломбувати весь вантажний транспорт, який везе транзитом українську сільгосппродукцію. Про це повідомляє "Укртрансбезпека".
Як стало відомо із зустрічі міністрів агрополітики України та Румунії, пломбувати вантажівки почнуть з понеділка, 24 квітня.
"Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії. Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов", – повідомляє українське відомство.
Проблеми з українським зерном в ЄС
В останні місяці ринки країн-сусідів України виявилися перенасичені дешевим українським зерном, яке в минулі роки успішно експортувалося по морю. Тепер же сотні тисяч тонн українського зерна осідають в Румунії, Польщі та інших країнах.
Через це сусіди України почали забороняти поставки українського зерна на свій ринок. На якийсь час Польща заборонила навіть транзит, але позі пом'якшила позицію і дозволила транзитні поставки.