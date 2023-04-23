Румунська влада не хоче, щоб українське зерно потрапляло на їхній ринок.

Румунія вирішила пломбувати весь вантажний транспорт, який везе транзитом українську сільгосппродукцію. Про це повідомляє "Укртрансбезпека".

Як стало відомо із зустрічі міністрів агрополітики України та Румунії, пломбувати вантажівки почнуть з понеділка, 24 квітня.

"Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії. Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов", – повідомляє українське відомство.

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Проблеми з українським зерном в ЄС

В останні місяці ринки країн-сусідів України виявилися перенасичені дешевим українським зерном, яке в минулі роки успішно експортувалося по морю. Тепер же сотні тисяч тонн українського зерна осідають в Румунії, Польщі та інших країнах.

Через це сусіди України почали забороняти поставки українського зерна на свій ринок. На якийсь час Польща заборонила навіть транзит, але позі пом'якшила позицію і дозволила транзитні поставки.

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