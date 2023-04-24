Агентство ООН вже перевозить зерно з України через Чорне море для доставки в якості продовольчої допомоги.

Агентство ООН з Всесвітньої продовольчої допомоги (ВПД) готове допомогти ЄС вирішити проблему українського зерна і доставити його в країни, які його найбільше потребують.

Таку заяву зробив директор глобального Офісу ВПП у Брюсселі та Берліні Мартін Фрік, повідомляє Politico.

Офіційні особи Європейської комісії зустрілися з представниками п'яти східноєвропейських країн, щоб обговорити пропозиції щодо вирішення проблеми величезного припливу українського зерна та інших продуктів харчування після того, як чотири з них - Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія - ввели заборони на імпорт.

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"Доставка зерна деяким з найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми перевозимо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською Комісією та державами-членами для пошуку рішень... Потреби злітно-посадкової смуги є значними, і ми маємо досвід боротьби зі складною логістикою при доставці великих обсягів до нужденних країн", - сказав Фрік.

Як йдеться в матеріалі, ВПД вже доставляє продукти харчування, що експортуються з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Доля угоди тепер висить на волосині після того, як Росія заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден після 18 травня.

Ситуація з українським зерном

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України до 30 червня. Заборона стосувалася і транзиту агропродукції в треті країни.

Слідом за Польщею Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України.

18 квітня віце-прем'єр-міністр-міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Варшаві повідомила, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч з 20-го на 21 квітня.

21 квітня 2023 року Польща розблокувала транзит сільськогосподарської продукції з України.

23 квітня 2023 року Румунія вирішила пломбувати транзитні вантажівки з українським зерном. Румунська влада не хоче, щоб українське зерно потрапляло на їхній ринок.

Станом на 23 квітня 2023 року Єврокомісія не досягла домовленостей з 5 країнами щодо агроімпорту з України.

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