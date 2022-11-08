Раніше в Делі заявили, що Субраманьям Джайшанкар підтвердить необхідність повернення до дипломатії і діалогу для припинення конфлікту в Україні.

Міністр закордонних справ Індій Субраманьям Джайшанкар прибув до Москви для переговорів, які, як очікується, будуть зосереджені на економічних і політичних питаннях.

Як зазначає Голос Америки, це перший візит високопоставленого індійського чиновника в РФ після вторгнення Москви в Україну в лютому.

На думку аналітиків, хоча основна увага у зв'язку з візитом була прикута до м'якої позиції Індії щодо російського вторгнення і її закупівель дешевої російської нафти і вугілля, незважаючи на санкції Заходу, Делі також використовувало свої важелі впливу, засновані на давніх зв'язках з Москвою, щоб підкреслити необхідність припинення військових дій.

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Напередодні цього візиту представник МЗС Індії Аріндам Багчі заявив журналістам, що країна завжди наголошувала на необхідності повернення до дипломатії та діалогу для врегулювання конфлікту.

"Я впевнений, що міністр закордонних справ підтвердить це", - сказав він.

Критика на адресу Путіна за його війну проти України

У вересні на саміті ШОС в Узбекистані сталася непересічна подія - прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно сказав президенту Росії Володимиру Путину, що "зараз не час для війни". Моді сказав йому про необхідність "стати на шлях миру" і нагадав йому про важливість "демократії, дипломатії та діалогу".

На цьому ж саміті керівник Китаю Сі Цзіньпін утримався від підтримки Росії в її війні проти України.

Тоді західні оглядачі зазначили, що Путін почув, що незважаючи на економічну вигоду, Індія і Китай не зацікавлені в продовженні російської війни в Україні.

Індія як гарант безпеки України

У травні глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай, Індію та інші країни.

У червні ЗМІ Індії з посиланням на дипломатичні джерела повідомляли, що влада України попросили Індію стати однією з країн-гарантів її безпеки, а також допомогти з відновленням країни.

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