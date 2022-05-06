Єрмак повідомив, що з боку Китаю поки не було заяв про їхню готовність до такої розмови.

Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай, Індію та інші країни.

Про це глава ОПУ Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю "РБК Україна".

"Ми на сьогодні можемо сказати, що хотіли б серед гарантів бачити і Китай, і Індію, і, можливо, інші країни. Але це залежить від позиції цих країн", - зазначив він.

Єрмак також повідомив, що з боку Китаю поки не було заяв про їхню готовність до такої розмови.

"Що стосується гарантій, то, можливо, коли з'явиться вже драфт якогось документа, тоді Китай може включитися. Китай - серйозний гравець на міжнародній арені, у нас найбільший товарообіг з ними, і я вважаю, і для Китаю, і для України це було б важливо. Але це буде позиція суверенної держави", - зазначив він.

Також глава ОПУ наголосив, що "за винятком однієї-двох країн" всі іноземні держави підтверджують, що це - війна, і що український суверенітет і територіальна цілісність повинні бути непорушні.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Повідомлялося, що серед гарантів Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Глава делегації України на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приэднаються одними з останніх.

Президент України Володимир Зеленський зазначав: "Ми дуже серйозно ставимося до того майбутнього документа. І дуже виважено ставимося до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести. У будь-якому випадку і в будь-якій агресії. А все може бути в майбутньому".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що гарантії безпеки для України треба обговорювати після завершення війни, розв'язаної Росією.

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