Поставки зброї в Україну затягують конфлікт і відтягують мир, а найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія, нагадав Орбану міністр.

Глава МЗС Словаччини Растислав Качер послав "слідом за російським кораблем" угорського прем'єра Віктора Орбана, що підтримує агресію Путіна.

В Facebook Качер зазначив, що захоплюється патріотизмом українців і їхньою волелюбністю на тлі воєнних злочинів російської армії.

Міністр додав, що зустрічався сьогодні з українським колегою Дмитром Кулебою і побачив єдність членів ЄС у підтримці свободи і незалежності України, проте один член Євросоюзу, за його словами, "марить, що поставки зброї продовжують війну".

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Далі глава МЗС Словаччини вже безпосередньо процитував прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який напередодні заявив, що війна в Україні - "конфлікт двох слов'янських держав".

"Тобто, нехай росіяни швидко вбивають українців ... Яка гидота. Як не по-християнськи. Святий Мартін Турський (народився в сучасній Угорщині) соромився б таких християн. В одному я згоден з цими карпатськими колабораціоністами російських агресорів. Поставки зброї в Україну затягують конфлікт і відтягують мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія", - написав Качер.

Міністр пригадав, як Путін постачав зброєю бойовикам у 2014 році, які захопили частину Донецької та Луганської областей і вторглися в Крим. Всіх прихильників "русского міра" Качер закликав переїжджати в Росію, "де вони будуть гнити в ізоляторах або в ГУЛАГу".

Крім неонацистів в боротьбу за Путіна включився і Орбан, додав міністр: "Я пишу ці рядки в поїзді з Брюсселя до Лондона. Словаччина є частиною Заходу. Сьогодні - також ЄС і НАТО. Ми є частиною розвиненого світу. Я не хочу, щоб ми "робили як Орбан" і вже точно не були на боці Путіна. Це було б нашою загибеллю. Для путінських колабораціоністів, для всіх, хто хоче миру ціною руйнування України, у мене тільки одне послання: Йдіть на *уй!".

Угорщина і Україна - що відомо

З початку повномасштабного вторгнення уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном робив неодноразові випади в бік України, граючи в інтересах Москви.

Будапешт противиться посиленню європейських санкцій проти Росії, наданню військової допомоги Україні та транзиту озброєння для ЗСУ через свою територію.

Угорські офіційні особи також потрапляли в міжнародні скандали, публічно демонструючи територіальні претензії до своїх сусідів, зокрема - до України.

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