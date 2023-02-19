Орбан наголосив, що гуманітарна допомога Україні та те, що Угорщина прийняла українських біженців, не означає, що його країна припинить співпрацю з Росією.

У суботу, 18 лютого 2023 року, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого президент Володимир Зеленський запросив до Києва, заявив, що Європейський Союз частково винен у продовженні війни Росії проти України. Таку заяву він зробив у щорічному зверненні до нації.

Як пише Associated Press, Орбан зазначив ЄС роздмухував вогонь війни, запровадивши санкції проти Росії та надаючи Україні фінансову підтримку та озброєння, замість того, щоб прагнути до мирних переговорів з Москвою.

"Коли Росія почала атаку, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень. Війна в Україні – це не конфлікт між арміями добра і зла, а між двома слов'янськими країнами, які воюють одна проти одної. Це їхня війна, а не наша", – наголосив Орбан.

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Він додав, що Угорщина є "частиною західного світу, членом НАТО та Європейського Союзу, де, окрім нас, усі підтримують війну або принаймні діють так само". За його словами, хоча Угорщина надала гуманітарну допомогу Україні та прийняла біженців, ця допомога "не означає припинення наших відносин з Росією, оскільки це суперечило б нашим національним інтересам".

"Ми підтримуємо наші економічні відносини з Росією, і фактично ми рекомендуємо всьому західному світу робити те саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів", – сказав він.

Війна в Україні: позиція Угорщини

Угорщина всіляко блокує санкції ЄС проти Росії, які запроваджуються через вторгнення РФ в Україну. Так, наприкінці січня угорський премʼєр Віктор Орбан заявив, що його країна накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти РФ, що стосуються ядерної енергетики.

Крім того, Орбан не вірить, що Кремль змириться з поразкою у війні і просто так відступиться від спроб захопити Україну.

Прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що його країна межує на сході "з росіянами". Після цього до Міністерства закордонних справ України викликали посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто.

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