Щодо озброєння вона поклала великі сподівання на Рамштайн-8.

Західним союзникам необхідно "підвищити" рівень військової підтримки та обладнання, які відправляються в Україну.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступаючи в день відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає CNN. Вона зазначила, що Україні потрібно "все військове обладнання", з яким вона "може впоратися, включаючи передові системи".

"Я дуже сподіваюся, що в Рамштайні... буде великий крок вперед", - додала вона.

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Крім того, глава Єврокомісії підтвердила, що готується десятий пакет санкцій проти РФ. За її словами, десятий пакет "буде в основному зосереджений на тому, щоб закрити лазівки, покінчити з обходами і викликати великі наслідки для тих, хто обходить санкції Євросоюзу".

Санкції ЄС проти Росії

Євросоюз ввів вже дев'ять пакетів санкцій проти РФ після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції були введені незважаючи на те, що Угорщина постійно намагається їх заблокувати, мотивуючи це нібито захистом своїх інтересів.

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