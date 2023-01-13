Зараз завершується робота з низки важливих напрямків, і найближчими тижнями очікується оголошення.

Найближчими тижнями США введуть нові санкції проти Російської Федерації. Обмежувальні заходи вплинуть на обороноздатність та фінансові можливості країни-агресора.

Про це заявив координатор Держдепартаменту з санкцій, посол Джеймс О'Брайєн. Він провів зустріч у відеоформаті з головою ОП Андрієм Єрмаком, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За словами О'Браєна, робоча група з 30 осіб детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом та групою Єрмака-Макфола. Зараз завершується робота з низки важливих напрямків, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.

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Радник Держдепу прокоментував визначення пріоритетних сфер, в яких насамперед запроваджуватимуться економічні обмеження. Він пояснив, що орієнтиром буде ефект від санкцій - вони повинні вдарити по можливості Росії на полі бою і "зачепити" її у фінансовому плані.

Війна в Україні: введення санкцій

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз запровадив уже дев'ять пакетів санкцій проти Росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі ведеться робота над десятим пакетом. Європейські дипломати не охоче говорять про деталі майбутнього санкційного пакету, наголошуючи на важливості ефекту несподіванки.

У січні Мінфін США ввів санкції щодо постачальників іранських БПЛА, які Росія використовує для обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури України.

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