Моравецький закликав Німеччину почати поставки танків в Україну, щоб не допустити перемоги Росії.

Поразка України у війні, яку розв'язала Росія, може призвести до початку Третьої світової війни. Тому Захід повинен дати Києву зброю, необхідну для відбиття агресії. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Берліна.

"30 років ліберального миру виявилися трьома десятиліттями ілюзії. Західна Європа занадто легко повірила, що російського ведмедя можна приручити", – заявив він.

Польський прем'єр попередив, що світ очікують серйозні наслідки, якщо Росія здобуде перемогу.

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"Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни, тому немає причин блокувати підтримку Києва і відкладати її на невизначений термін", – заявив Моравецький.

Глава польського уряду закликав владу Німеччини проявити рішучість і надати Україні "всі види зброї". Водночас Моравецький застеріг Західну Європу від спроб знову налагодити відносини з Росією.

"Мати справу з Росією це все одно, що укласти угоду з дияволом. Це стало зашморгом на шиї залежних від російського газу країн. Те, що для Заходу було просто питанням невдалих бізнес-інтересів, стало питанням життя і смерті для таких країн, як Україна і Польща", – підкреслив він.

Поставки німецької зброї в Україну

У 2022 році Німеччина стала одним з основних постачальників зброї в Україну. Крім стрілецького озброєння, починаючи з літа, Берлін почав поставки і важких систем – РСЗВ Mars II, самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, зенітних танків Gepard та ін.

Досі Німеччина відмовлялася постачати в Україну один з найпотрібніших на фронті видів зброї – бойові танки.

Минулого тижня Польща пообіцяла передати Україні роту своїх танків Leopard. Однак Німеччина, як виробник, повинна дати свій дозвіл на цю поставку.

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