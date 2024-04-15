Урсула фон дер Ляєн посилила тиск на Вашингтон, щоб ті виділили мільярди, заблоковані для України.

Російські окупанти масовано били по Україні, зокрема й по енергосистемі. На цьому тлі голова Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн закликала Конгрес США ухвалити пакет допомоги Києву, який "гальмується" вже кілька місяців.

"Палата представників Конгресу США має дати собі поштовх. Продовження блокування пакета допомоги завдасть шкоди не тільки Україні, а й Атлантичному альянсу загалом", - цитує фон дер Ляєн видання spiegel.

При цьому вона зазначила, що Україна заслуговує на підтримку "всіх вільних країн світу".

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"ЄС повинен продемонструвати єдність у цьому питанні. Автократії світу уважно стежать за тим, чи будуть демократичні держави протистояти їм у цьому питанні чи ні. Ми повинні послати правильний сигнал, зокрема для того, щоб запобігти агресивним війнам в інших країнах", - вказала голова Єврокомісії.

Крім того, вона попередила, що Росія може спробувати завдати удару по Європі, втручаючись у вибори на Заході.

"Давайте не будемо обманювати себе: друзі Путіна хочуть зруйнувати Європейський союз зсередини, шляхом процесу дезінтеграції", - підсумувала фон дер Ляєн.

Затримка допомоги Україні - останні новини

Американський конгресмен Майк Тернер заявив, що палата представників США цього тижня розгляне допомогу Україні. За його словами, США просто зараз мають активізуватися в питаннях надання Києву допомоги.

Після чого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що цього тижня законодавці США спробують передати Ізраїлю додаткову допомогу, але жодного слова не сказав про допомогу Україні.

Сьогодні лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що досягнуто "консенсусу" щодо допомоги як Ізраїлю, так і Україні.

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