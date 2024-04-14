У Конгресі заговорили про те, що Україна втрачає здатність оборонятися.

Палата представників США цього тижня розгляне допомогу Україні.

Як заявив у коментарі NBC News конгресмен Майк Тернер, США просто зараз повинні активізуватися у питаннях надання Україні допомоги.

"Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників", - сказав Тернер.

Допомога США для України: останні новини

Як писав УНІАН, через атаку Ірану на Ізраїль США можуть швидше проголосувати за допомогу Україні.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль Палата представників наступного тижня відійде від раніше оголошеного законодавчого графіка і замість цього розгляне законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягає до відповідальності Іран і його терористичних поплічників", - зазначив лідер більшості Стів Скаліс з Республіканської партії.

Також повідомлялось, що підтримка допомоги Україні серед американців зросла з листопада 2023 року. Результати опитування свідчать про те, що понад третина респондентів вважають, що США недостатньо допомагають Україні у війні проти РФ. Але майже така сама частина американців вважає, що США роблять занадто багато, аби допомогти Києву.

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