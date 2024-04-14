За словами спікера Палати представників, наступного тижня законодавці спробують передати Єрусалиму додаткову допомогу.

Наступного тижня законодавці США спробують передати Ізраїлю додаткову допомогу, але деталі ще не визначені. Про це в ефірі Fox Sunday Morning Futures заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

"Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримувати Ізраїль. Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакету зараз збираються. Ми розглядаємо варіанти та всі ці додаткові питання", — сказав він.

Спікер додав, що він радий, що США "проявили рішучість" у відповідь на удари Ірану по Ізраїлю.

Відео дня

"Я дійсно думаю, що минулої ночі ми продемонстрували рішучість, на щастя. Багато з нас були стурбовані тим, щоб стояти на боці нашого союзника Ізраїлю. Це критично важливо зробити. Ми збили більшість цих безпілотників і ракет, як ви зазначили, і інші наші союзники також активізувалися", – сказав Джонсон.

Допомога США Україні - останні новини

Палата представників США цього тижня розгляне допомогу Україні. Про це заявив конгресмен Майк Тернер. За його словами, США просто зараз повинні активізуватися у питаннях надання Києву допомоги.

Як сказав парламентарій, нині Україна втрачає здатність оборонятися.

Також УНІАН повідомляв, що через атаку Ірану на Ізраїль США можуть швидше проголосувати за допомогу Україні. Демократи тиснуть на спікера Палати представників Майка Джонсона щодо проведення голосування за надання підтримки Києву.

Вас також можуть зацікавити новини: