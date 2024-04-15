Шумер зазначив, що сподівається, цього тижня можна щось зробити для допомоги обом країнам.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що під час недільної телефонної розмови між президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу був досягнутий "консенсус" щодо допомоги як Ізраїлю, так і Україні.

Як повідомляє ABC News, Шумер сказав, що "сподівається", цього тижня можна щось зробити для допомоги обом країнам.

За словами Шумера, найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та прийняти схвалену Сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам. У лютому Сенат ухвалив пакет на 95 мільярдів доларів, але Джонсон не виніс його на голосування.

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"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити його протиракетний і протидроновий потенціал — це негайно прийняти цю додаткову програму. Як я вже сказав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свій захист, і додаткова безпека поповнить цю протиракетну систему. і засоби захисту від безпілотників, які є в "Стрілі", "Пращі Давида" та "Залізному куполі", — сказав Шумер.

Допомога США Україні - що відомо

Як писав УНІАН, через атаку Ірану на Ізраїль США можуть швидше проголосувати за допомогу Україні. Раніше лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив, що цього тижня Палата представників змінить свій законодавчий графік, щоб "розглянути законодавчі акти, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягують Іран та його терористичних ставлеників до відповідальності", але поки що неясно, яким буде це законодавство. або наскільки різко воно може відхилятися від прийнятого Сенатом законопроекту.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що цього тижня законодавці США спробують передати Ізраїлю додаткову допомогу, однак ні словом не згадав у цій заяві про допомогу Україні.

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