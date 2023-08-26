Протягом кількох тижнів ішла дискусія про ракети Taurus із Німеччини. Але поки Берлін відмовляється постачати це озброєння.

Україна знаходиться на правильному шляху і Німеччина, попри попередні відмови, все ж погодиться передати нашим Силам оборони далекобійні ракети Taurus.

Про це в інтерв'ю виданню Bild заявив Міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, терміни поставок цього типу зброї - "дійсно важке питання", проте він не думає, що "це займе цілий рік".

"Я дуже оптимістичний і бачу, що в майбутньому ми також отримаємо Taurus з Німеччини. Тому що Німеччина дійсно серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали з Німеччини багато дуже сучасних речей", - сказав Резніков.

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Він нагадав, що вже існують різні коаліції, наприклад, танкова або артилерійська коаліція. А нещодавно виникла коаліція з ракетами SCALP із Франції, і вона тільки й чекає приєднання нових членів, "типу Тауруса".

Ракети Taurus для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна відправила Німеччині запит щодо постачання ракет Taurus ще навесні 2023 року, проте керівництво країни досі відмовлялося від передачі цих боєприпасів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з обережністю поставився до передачі Україні цього далекобійного озброєння. А на початку серпня він заявив, що поставка крилатих ракет Taurus для України не є пріоритетом для Берліна.

У свою чергу, глава міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Києва заявив, що Україна має повне право отримати ракети Taurus від ФРН. Він додав, що Німеччина намагається посилювати обороноздатність України усіма доступними способами.

Однак, канцлер ФРН Олаф Шольц нещодавно заявив, що Берлін не готовий до передачі Україні ракет Taurus. За його словами, Німеччина продовжить ретельно зважувати кожне окреме рішення щодо військової допомоги для України, в тому числі й щодо передачі ракет Taurus.

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