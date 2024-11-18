Зазначається, що навчання ВМС продовжили до березня.

Військово-морські сили Греції продовжили військово-морські навчання ще на чотири місяці. Країна намагається стримати перевалку російської нафти біля свого узбережжя.

Видання Bloomberg пише, що маневри, які мали закінчитися 15 листопада, тепер триватимуть до середини березня.

Лаконська затока країни в якийсь момент стала гарячою точкою для перевалки з судна на судно між старими танкерами, що перевозять російську нафту. У результаті в травні Афіни оголосили, що проводитимуть у регіоні військово-морські навчання, заборонивши прохід комерційним суднам.

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Уряд раніше заявляв, що навчання спрямовані на припинення перевалки вантажів, які, на думку світової організації з нагляду за судноплавством, становлять загрозу безпеці на морі.

У результаті перевалка російської нафти перемістилася в інші місця, зокрема в Середземне, Червоне моря і біля узбережжя Західної Африки.

Тіньовий флот Росії - останні новини

У травні видання The telegraph писало, що рішення Заходу встановити граничну ціну на нафту змусило Росію збільшити тіньовий флот, який перевозить російську нафту в такі країни, як Китай, Індія та Іран, за вищими цінами.

8 травня стало відомо, що військово-морські сили Греції для стримування транспортування російської нафти заборонили рух суден біля узбережжя південно-східного Пелопоннесу.

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