Вторгнення Росії в Україну ускладнило через міжнародні санкції торгівлю російською сирою нафтою та нафтопродуктами.

Військово-морські сили Греції задля стримування транспортування російської нафти з судна на судно продовжили попередження, що забороняє рух суден біля узбережжя південно-східного Пелопоннесу.

Як повідомляє Reuters, Греція протягом останніх тижнів випустила два повідомлення за допомогою міжнародної служби доставки навігаційних попереджень і прогнозів NAVTEX про військові навчання в районі Лаконської затоки, закликаючи торговельні та інші судна уникати цього району.

"Спочатку воно (попередження про заборону руху суден – УНІАН) закінчувалося 9 травня, але сьогодні було продовжено", - сказав анонімно представник міністерства оборони.

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Зазначається, що після вторгнення Росії в Україну в 2022 році міжнародні санкції ускладнили торгівлю російською сирою нафтою та нафтопродуктами, що спонукало трейдерів шукати лазівки для їх експорту, включно з офшорними перевезеннями з судна на судно.

В останні місяці води навколо південного узбережжя Греції та Лаконської затоки зустрічаються з пунктами перекачування нафти, особливо для танкерів, які перевозять російську нафту на інші судна.

У Reuters пояснили, що судна розташовані за межею шести морських миль від берега, щоб уникнути перевірки вантажів і суден грецькою владою.

"Ви не можете проводити інспекцію на кораблі під іноземним прапором у міжнародних водах. Якщо судно не несе грецький прапор, у вас зв’язані руки. Повідомлення NAVTEX є непрямим способом запобігання такій діяльності", - сказало агентству інше джерело, яке обізнане з цією справою.

Тіньовий флот Росії - останні новини

У травні видання The telegraph писало, що рішення Заходу встановити граничну ціну на нафту змусило Росію збільшити тіньовий флот. Ці танкери перевозять російську нафту у великих кількостях у такі країни, як Китай, Індія та Іран, за вищими цінами.

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