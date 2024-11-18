Експерт розповів, що це рішення мало бути ухвалено ще кілька років тому.

Дозвіл США для України на нанесення ударів ракетами ATACMS по території Росії не дасть того вирішального ефекту, про який багато хто "з радістю" заявляє, вважає науковий співробітник Йорктаунського інституту Роберт Кларк. За його словами, в Україні відчувається полегшення після трьох років боротьби зі "страхом ескалації".

Однак, водночас, в України є лише шість тижнів до того, як обраний президент Дональд Трамп займе адміністрацію у Вашингтоні й активізує переговори та дипломатичний тиск на країни для закінчення війни, пише аналітик у матеріалі The Telegraph.

"Привести Україну і Росію під каблук Трампа буде швидкою внутрішньополітичною перемогою, незалежно від того, якої шкоди це може завдати Україні. Як і на всі рішення Трампа, на ці рішення потрібно дивитися з точки зору американського, а не європейського політичного внутрішнього розуму", - зазначає він.

Відео дня

Прості американці дедалі частіше стають противниками фінансової підтримки України з боку США через те, що бойові дії тривають практично три роки і війна вже видається "вічною", а це - не сприяє інтересам Америки, за словами експерта.

Крім того, він зазначає, що цих же шести тижнів не вистачає, щоб повернути назад тактичні успіхи на Донбасі. Особливо без значного збільшення артилерії, бронетехніки, чисельності особового складу та засобів ППО.

"Зняття заборони на постачання американських ракет дальнього радіусу дії в Росію могло б завдати значної шкоди російським лініям постачання і логістичним колонам і привести військову машину [кремлівського диктатора Володимира] Путіна до України, але, на жаль, цього надто мало і надто пізно", - підкреслив Кларк.

У матеріалі йдеться, що це мало статися ще кілька років тому, щоб кардинально змінити результат війни. Але команда президента США Джо Байдена зробила мінімальні кроки, боячись багаторазових залякувань Путіна.

Інші новини про дозвіл ударів ATACMS по Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін поки мовчить через рішення щодо далекобійних ракет, у нього є козирі.

Крім того, Україна дізналася про дозвіл США на удари по Росії три дні тому. Це рішення ухвалили на тлі вступу військ КНДР у війну проти України. І воно нібито має дати зрозуміти Північній Кореї про необхідність "перегляду свого рішення".

Вас також можуть зацікавити новини: