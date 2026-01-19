Гренландія розбрату: чи зможе Трамп знищити НАТО і ООН

Після атаки на Венесуелу, аналогічних дій США очікували щодо Колумбії, Куби та… Гренландії. І, схоже, прогнози аналітиків починають втілюватись у життя. Причому один з ризиків - знищення НАТО руками Дональда Трампа.

Головний результат другої президентської каденції Дональда Трампа в США (20 січня - річниця його інавгураційної промови) - крах старої системи світу. Системи, в якій так-сяк діяло міжнародне право, а міжнародна політика не була суцільним хаосом. І хоча США досі намагаються грати роль "світового поліцейського", насправді Вашингтон більше не гарантує порядок ні у світі, ні у Західній півкулі. Ба більше, саме Сполучені Штати розбалансовують сталу систему союзів, озвучуючи претензії на чужі суверенні землі і запроваджуючи до незгодних чергові мита…

Якщо не купити, то анексувати

Бажання отримати контроль над Гренландією Дональд Трамп висловлював ще під час свого першого президентського терміну. Відтоді риторика не лише не змінилась, але стала відверто ворожою до союзників.

Приміром, в одній з останніх заяв, Трамп зазначив, що Гренландія є надважливою для американських безпекових інтересів, а Данія для захисту острова зробила недостатньо. Мовляв, "НАТО вже 20 років говорить Данії: "ви повинні відвести російську загрозу від Гренландії"".

Відео дня

"На жаль, Данія не змогла нічого з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!", - написав він у своїй соцмережі Truth Social.

І якщо раніше президент США говорив про готовність Штатів купити Гренландію в Данії, то зараз більше натяків на потенційне військове вторгнення. 13 січня до Конгресу США республіканець Ренді Файн навіть подав законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу американського штату...

Не дивно, що за таких умов європейці змушені єднатися і шукати підтримку один в одного. Так, в Європі заявили про військові навчання Arctic Endurance. Мовляв, води навколо Гренландії зараз не заповнені російськими чи китайськими кораблями (якраз це США вважають загрозами для своєї безпеки), але ситуація може змінитися у будь-який момент.

І хоча європейські країни направили до Гренландії невеликі групи для їх підготовки, та навіть запросили долучитись США (чого раніше під час подібних навчань не відбувалось), відповіддю Білого дому стали обіцянки нових мит щодо союзників. 17 січня Дональд Трамп оголосив, що до 1 лютого на товари з європейських країн, які підтримали територіальну цілісність Данії та відправили своїх військових до Гренландії, буде запроваджено мито у розмірі 10%. З 1 червня тарифи будуть підвищені до 25%. А загалом це продовжуватиметься доти, доки США не укладуть угоду та не виплатять ціну за купівлю острова.

За словами Трампа, США нібито багато років "субсидували Данію та всі країни ЄС, не стягуючи з них винагороди". І тепер Данія має "віддячити США" й віддати контроль над Гренландією.

"Крім того, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія вирушили до Гренландії з невідомими цілями. Це дуже небезпечна ситуація для безпеки, захисту та виживання нашої планети", - заявив Трамп.

Удар по НАТО

А поки загалом в Європі розмірковують над відповіддю (як повідомляє Bloomberg, в ЄС готуються призупинити торговельну угоду з США, укладену торік), а Німеччина вже відізвала своїх військових з Гренландії, від усієї цієї історії виграє якраз Росія. І мова не лише про те, що поки увага прикута до нових забаганок Трампа, РФ спокійно влаштовує українцям холодомор, атакуючи цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру, провокуючи гуманітарну катастрофу. Мова про те, що Трамп самостійно руйнує Північноатлантичний альянс, спрощуючи ситуацію для російського диктатора Володимира Путіна для подальшої агресії в Європі.

За словами політолога-міжнародника Олександра Краєва, гіпотетичний сценарій силової агресії США проти Гренландії (читай: Данії) створює безпрецедентну правову колізію, яка миттєво руйнує архітектуру безпеки Альянсу, починаючи з найпершого пункту його статуту.

Він нагадав, що Стаття 1 зобов’язує всіх членів НАТО до двох фундаментальних речей. По-перше, розв’язувати спори мирним шляхом. По-друге, утримуватися від погрози силою або її застосування у міжнародних відносинах, якщо це суперечить цілям ООН.

"Агресія проти Гренландії стала б прямим порушенням обох пунктів. НАТО будується не лише на захисті від зовнішнього ворога (СРСР/РФ), а й на інституційній довірі між учасниками. США як гарант безпеки, що атакує територію союзника, де-факто анулює підпис під Договором. Якщо Вашингтон порушує Статтю 1, виникає юридичний парадокс: чи повинні інші члени НАТО (Британія, Франція, Німеччина) застосувати Статтю 5 проти США на захист Данії? Формально - так. Реалістично - це кінець Альянсу. Це - демонтаж правової основи, на якій тримається євроатлантична безпека", - зазначив він.

Звісно, в Європі і НАТО це розуміють. І розуміють, хто отримує зиск від такого розвитку подій.

"З дитинства я вважав Сполучені Штати природним лідером вільного світу. Тепер ми бачимо, як вони використовують мову, дуже близьку до мови гангстерів, яких вони повинні контролювати в Москві та Пекіні тощо, - прокоментував ситуацію колишній прем’єр Данії та колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. - Розбіжності на Заході грають на руку Росії. Я впевнений, Москва сподівається, що Гренландія стане айсбергом, який потопить НАТО".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також вважає, що потенційне вторгнення США в Гренландію зробило б "найщасливішою людиною на землі" очільника Кремля. За його словами, якщо США мають побоювання щодо безпеки в Арктиці, то ніщо не заважає вирішити це питання в Північноатлантичній раді НАТО.

Не провокувати агресора

І хоча зараз в Європі звучать поодинокі голоси, що потенційна анексія Гренландії з боку США легітимізує російське вторгнення в Україну, тема Гренландії і зазіхань на неї з боку США, вочевидь, посуне на другий план тему російсько-української війни на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який стартує сьогодні, 19 січня. І поки європейці розмірковують, що робити з США (вводити мита на американські товари, обмежувати доступ американським компаніям на ринок ЄС та інвестиції, чи ще раз спробувати вести діалог з Трампом), Україна, спостерігаючи за цим, може чітко сказати: "Це ж було вже!".

"Коли США торгували суверенітетом України заради власних мутних цілей щодо Росії, європейці це ковтали, бо "Україна - це Європа, але не прям настільки". А тепер мутні цілі США торкнулися їх, - зазначає політолог Петро Олещук. - Коли Європа проковтнула російську агресію проти України і зайняла американську позицію "управління ескалацією" (читай - "поступово згодовуємо Україну Росії, сподіваючись, що РФ надірветься, зупиниться і почне "перестройку"), Європа запустила процес, який, зрештою, привів її до моменту "без пʼяти хвилин дерибану РФ і США"".

Політолог-міжнародник Максим Ялі нагадує, що Європа була впевнена: головною загрозою її безпеці є Росія. І, мовляв, допомагаючи фінансово Україні, вона отримає ще два-три роки на усвідомлення нової геополітичної реальності та підготовки до можливої ​​агресії проти якоїсь з країн ЄС.

"Але "нова геополітична реальність" на ім’я Дональд Трамп вирішив по-іншому. Фактично, вимагаючи від Данії передати частину суверенних територій США у вигляді економічної угоди. При цьому, відкрито заявляючи, що якщо не вдасться вирішити питання дипломатичним шляхом, то вдасться "жорсткішими" методами", - зазначає він.

На жаль, для України ситуація складається негативно. По-перше, відволікання уваги на Гренландію означає і те, що фінанси ЄС також, вочевидь, будуть спрямовані на врегулювання нової торгової війни зі США. По-друге, стане ще важче апелювати до порушення Росією міжнародного права, в дію якого зараз вже, схоже, ніхто не вірить.

"Відповідно, ускладниться процес отримання репарацій. Але до цього треба ще дожити", - зазначає Ялі.

Нові союзи

Цікаво, що на тлі потенційного нищівного удару по НАТО, Трамп зробив і перший крок до удару по ООН. Його нова ідея - "Рада миру", спрямована на вирішення конфліктів у всьому світі.

Американські видання з посиланням на джерела повідомляють, що у своєму статуті "Рада миру" описана як "міжнародна організація, що прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне й законне управління та забезпечувати тривалий мир у регіонах, уражених або під загрозою конфлікту". Організація стане, країни з офіційною після того, як щонайменше три держави погодяться з її статутом можуть приєднатися до "Ради" безкоштовно, однак внесок у 1 мільярд доларів гарантуватиме постійне членство. "Рада" забезпечуватиме використання майже кожного долара за призначенням, а контролюватиме фінансові ресурси, вочевидь, буде особисто Трамп. Він же стане першим головою "Ради" та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів - кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення Трампа. Також Трамп матиме повноваження усунути будь-якого члена Ради, якщо це рішення не буде заблоковане двома третинами голосів держав-членів…

На минулому тижні у п’ятницю Білий дім оголосив про створення першої виконавчої групи організації, до якої увійдуть державний секретар Марко Рубіо, спеціальний представник Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Запрошення долучитись до "Ради" вже отримали 60 країн країн. Зокрема повідомили про це Канада, Туреччина, Єгипет, Парагвай, Аргентина, Албанія, Йорданія, Греція, Кіпр і Пакистан. Про запрошення до "Ради миру" російського диктатора Володимира Путіна також вже повідомили в Кремлі. А Угорщина та В’єтнам навіть встигли погодитись долучитись до організації. І не схоже, що США планують на цьому зупинятись.

Вочевидь, європейським країнам (і Україні разом з ними), варто серйозно задуматись про нові безпекові союзи. Адже про гарантії безпеки з боку США згадувати вже просто ніяково.