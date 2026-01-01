США запросили ще щонайменше 8 країн до 'Ради миру' Трампа, – ЗМІ

У найближчі дні США мають офіційно оголосити усі країни, які стануть членами "Ради миру".

Щонайменше ще вісім країн отримали від Сполучених Штатів запрошення долучитись до "Ради миру" президента Дональда Трампа, до нового органу світових лідерів, покликаного робити нагляд за наступними кроками щодо Сектора Гази. Це свідчить про амбіції мати ширший мандат для розв’язання глобальних справ. Як повідомляє Associated Press, Угорщина і В’єтнам прийняли запрошення.

За словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, внесок в 1 млрд доларів забезпечує постійне членство в очолюваній Трампом "Раді миру" поівняно з призначенням на трирічний період, яке не вимагає внеску. Зібрані кошти мають піти на відновлення Гази.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив на державному радіо, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан погодився долучитися до цієї ради. Очільник Комуністичної партії В’єтнаму То Лам теж прийняв запрошення.

Відео дня

Крім того, високопоставлений урядовий посадовець з Індії повідомив, що його країна теж отримала запрошення.

Також була запрошена Австралія. За словами заступника прем’єр-міністра Річарда Марлза, країна планує це обговорити з США, аби "належним чином зрозуміти, що це означає і чого стосується".

Також у неділю про отримання запрошення повідомили Йорданія, Греція, Кіпр і Пакистан. Про запрошення раніше повідомили Канада, Туреччина, Єгипет, Парагвай, Аргентина і Албанія.

Водночас, точно незрозуміло, скільки усього було запрошено країн.

Очікується, що у найближчі дні США оголосять офіційний перелік членів "Ради миру". Імовірно, що це станеться під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Члени "Ради миру" здійснюватимуть контроль над наступними кроками в Секторі Газа, оскільки режим припинення вогню, який набув чинності 10 жовтня, переходить до своєї другої складної фази. Ця фаза передбачає новий Палестинський комітет в Газі, розміщення міжнародних сил безпеки, роззброєння Хамасу і відновлення зруйнованої війною території.

У листах, розісланих світовим лідерам із запрошенням стати "членами засновниками", Трамп відзначив, що "Рада миру" "приступить до нового сміливого підходу у розв’язані глобальних конфліктів".

Цей орган може стати потенційним суперником Ради безпеки ООН, де США раніше заблокували ухвалення рішення про вжиття заходів щодо припинення війни в Газі. При цьому, вплив ООН зменшився через значне скорочення фінансування адміністрацією Трампа та іншими донорами.

Проєкт "Ради миру" Трампа

Як повідомляв УНІАН, проєкт створення "Ради миру" передбачає, що Трамп стане першим головою Ради та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів - кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення Трампа.

Критики побоюються, що Трамп прагне створити альтернативу або конкурента Організації Об’єднаних Націй, яку він неодноразово критикував. Трамп, імовірно, особисто контролюватиме фінансові ресурси нового органу.

Проєкт статуту передбачає, що Трамп матиме повноваження усунути будь-якого члена Ради, якщо це рішення не буде заблоковане двома третинами голосів держав-членів.

У п’ятницю Білий дім оголосив про створення першої виконавчої групи, до якої увійдуть державний секретар Марко Рубіо, спеціальний представник Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Вас також можуть зацікавити новини: