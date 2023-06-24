Президент Латвії заявив, що візи або в'їзд через кордон для росіян, які виїжджають з Росії у зв'язку з поточними подіями, розглядатися не будуть.

Латвія у зв'язку з подіями в Росії – військовим заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина – повністю припиняє видачу віз росіянам. Про це повідомив в Twitter Президент Латвії Едгар Рінкевічс.

"У зв'язку з подіями в Росії Латвія не видаватиме гуманітарні та інші типи віз", - заявив він.

Також, за словами Рінкевічса, залишаються без змін введені раніше обмеження на перетин кордону для громадян РФ.

Відео дня

Рінкевічс зазначив, що Латвія разом з Литвою і Естонією тісно координують спільну охорону кордону з Росією і Білоруссю.

"Прикордонна охорона посилена, візи або в'їзд через кордон для росіян, які виїжджають з Росії у зв'язку з поточними подіями, розглядатися не будуть. Пряма загроза для Латвії на даний момент відсутня", - написав він.

Прем'єр Естонії Кая Каллас також заявила, що охорона кордонів країни посилена. Вона закликала співгромадян не виїжджати ні в яку частину Росії.

Що відомо про ситуацію в Росії

Військовий заколот Пригожина почався ввечері 23 червня, коли глава "вагнерівців" звинуватив Міноборони РФ в атаці на своїх бойовиків. згодом він заявив, що висувається на Росію, щоб "покарати" керівництво.

Станом на ранок Пригожин повідомив про взяття під контроль військових об'єктів в Ростові. Там відбувається стрілянина і вибухи, спалахнула нафтобаза.

Згодом стало відомо, що найманці рушили в бік Воронежа.

У багатьох містах, в тому числі і в Москві, на вулиці спішно вивели силовиків і військову техніку, блокують дороги.

Президент РФ Путін назвав такі дії зрадою і наказав покарати всіх бунтівників. Пригожин у відповідь заявив, що його бойовики здаватися не планують і рушать до Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: