"Вагнерівці" відганяють людей від будівлі.

У районі штабу Південного військового округу в Ростові, який раніше захопили "вагнерівці" в ході військового заколоту, відбувається стрілянина і чути вибухи.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, в районі штабу щось "гримнуло", після цього "вагнерівці" почали відганяти присутніх там городян.

На відео з місця подій чути постріли, і видно, як тікають люди.

Кореспонденти RT повідомляють з місця подій, що чули два "хлопки" схожих на вибух, після чого люди почали тікати. Потім пролунали постріли.

Телаграм-канал Mash теж повідомляє про два вибухи біля штабу ПВО і зазначає, що після цього "вагнерівці" відганяють людей від будівлі мінімум на 2 кілометри.

Ситуація в Ростові - що відомо

23 червня глава "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив Міноборони РФ в нанесенні ударів по бойовиках угруповання. Після цього "вагнерівці" вирушили на Москву "зупиняти" військове керівництво Росії.

За ніч вони прорвалися в Ростовську область і Ростов, захопивши штаб Південного військового округу. Там Пригожин зустрівся із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим, від якого зажадав привезти до нього начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова і главу Міноборони РФ Шойгу. В іншому випадку він пригрозив рушити на Москву.

Вранці Пригожин заявив, що під контролем "вагнерівців" знаходяться військові об'єкти міста, в тому числі сам штаб і місцевий військовий аеродром.

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