Нетаньяху заявив, що будь-які рішення МКС не вплинуть на дії Ізраїлю.

Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та інших високопоставлених ізраїльських чиновників у зв'язку з війною в Газі, пише The Times.

За даними видання, ордери також можуть видати на міністра оборони Йоава Галланта і начальника генерального штабу ЦАХАЛ, а також співробітників ізраїльських служб безпеки. Це може статися вже наступного тижня, пише The Times.

У відповідь на це Нетаньяху заявив, що будь-які рішення МКС не вплинуть на дії Ізраїлю, але "створять небезпечний прецедент".

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"Під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не допустить жодних спроб Міжнародного кримінального суду в Гаазі підірвати його основне право на самооборону... Хоча МКС не вплине на дії Ізраїлю, він створить небезпечний прецедент, який загрожуватиме солдатам і чиновникам усіх демократичних країн, які борються з диким тероризмом і безглуздою агресією", - написав Нетаньяху.

Раніше ізраїльська новинна агенція Channel 12 повідомила, що Ізраїль дедалі більше занепокоєний можливістю того, що МКС видасть ордери на арешт Нетаньяху та інших високопосадовців за ймовірні порушення міжнародного права в секторі Газа. У повідомленні йдеться, що канцелярія прем'єр-міністра провела "екстрене обговорення" щодо цього питання.

Напад ХАМАС на Ізраїль і війна в Газі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Це супроводжувалося масованим ракетним ударом. На своєму шляху бойовики грабували, ґвалтували і вбивали ізраїльтян. Після цього влада Ізраїлю ухвалила рішення про початок військової операції на території сектору Газа.

А за півроку, 7 квітня, Ізраїль завершив активну стадію війни і виводить свої війська з південної частини сектора Гази, водночас ЦАХАЛ утримує північну і центральну частину сектора Гази відрізаними від півдня.

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