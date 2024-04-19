Останнім часом німецький міністр стала більш критично ставитися до Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу гаряче посперечалися щодо війни в секторі Газа.

Журналіст ізраїльського 13 каналу Моріа Асаф Вольберг розповів, що політики висунули один одному надзвичайно різкі звинувачення. Джерела BILD в Ізраїлі підтвердили ці дані.

Ймовірною причиною суперечки стали кадри із сектора Гази, які показала німецькому міністру ізраїльська сторона. На знімках були ринки в секторі Гази, на торгових рядах яких можна побачити багато продуктів. У такий спосіб Бербок хотіли довести, що проблема голоду в Газі не стоїть так гостро, як вважає влада європейських країн.

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Бербок же наполягала, що ситуація з продовольством у секторі Гази катастрофічна, і сказала, що теж може показати ізраїльській стороні фотографії дітей, які голодують у секторі Гази.

Саме після цього дебати загострилися, Нетаньяху, за словами журналіста 13 каналу, став емоційнішим і навіть заявив, що "ізраїльтяни не схожі на нацистів". Судячи з усього, ізраїльський прем'єр мав на увазі фотографії концтаборів, які поширювали нацисти, щоб ввести весь світ в оману щодо масових вбивств євреїв.

Ця суперечка проливає нове світло на відносини Бербок і Нетаньяху. Останнім часом німецький міністр стала більш критично ставитися до Ізраїлю. Бербок висуває серйозні звинувачення на адресу ізраїльської сторони через гуманітарну ситуацію в Газі. Уряд Ізраїлю, навпаки, відкидає звинувачення в тому, що він морить голодом цивільне населення.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Це супроводжувалося масованим ракетним ударом. На своєму шляху бойовики грабували, ґвалтували і вбивали ізраїльтян. Після цього влада Ізраїлю ухвалила рішення про початок військової операції на території сектору Газа.

А за півроку 7 квітня Ізраїль завершив активну стадію війни і виводить свої війська з південної частини сектора Гази.

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