При цьому ЦАХАЛ утримує північну і центральну частину сектора Газа відрізаними від півдня.

Через півроку Ізраїль завершив активну стадію війни і виводить свої війська з південної частини сектору Газа.

Як повідомило ізраїльське видання Haaretz, військові більше не будуть дислокуватися на півдні Гази. На думку видання, великомасштабне виведення військ свідчить про зміну військової стратегії Ізраїлю. Планується, що в центрі Гази залишиться кілька сотень солдатів, після чого будуть можливі тільки локальні операції. Для порівняння, у розпал війни з бойовиками ХАМАС у секторі Газа перебувало понад 30 тис. ізраїльських солдатів.

Крім того, виведення ЦАХАЛу означає, що палестинці зможуть повернутися додому в Хан-Юніс. При цьому ЦАХАЛ утримує північну і центральну частину сектора Газа відрізаними від півдня.

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Високопоставлений представник ЦАХАЛу завірив, що це рішення не має нічого спільного з тиском США.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Це супроводжувалося масованим ракетним ударом. На своєму шляху бойовики грабували, ґвалтували і вбивали ізраїльтян. Багатьох було взято в полон і вивезено в сектор Газа.

Після цих подій влада Ізраїлю ухвалила рішення про початок військової операції на території сектора Газа.

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