У будівлю було пряме влучання.

Терористи ХАМАС вдарили по мечеті імені Кадирова в ізраїльському Абу-Гоші, що під Єрусалимом.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Ізраїлю, будівля мечеті постраждала внаслідок атаки палестинських бойовиків 9 жовтня.

Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров відкрив мечеть імені свого батька у 2014 році. За однією з версій, тут мешкає діаспора, яка є нащадками чеченців, які переселилися на територію імперії Османа ще в 16 столітті.

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На будівництво пішло близько 10 мільйонів доларів. З них 6 надійшли від чеченського уряду.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна". Він також оголосив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

8 жовтня Нетаньягу заявив про закінчення першої фази війни і попередив, що вона буде тривалою і важкою. ЦАХАЛ оголосила сектор Гази закритою військовою зоною і завдала по ній численних ударів.

9 жовтня головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні, до яких вторглися бойовики.

Крім цього, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду Гази. Припинено поставки продуктів, води, електроенергії.

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