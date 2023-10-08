Тим часом Армія оборони Ізраїлю оголосила сектор Гази закритою військовою зоною.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про закінчення першої фази операції зі знищення ворога після суботнього нападу бойовиків ХАМАС на країну. Він наголосив, що більша частина ворожих сил знищена.

"Ми вступаємо в довгу і важку війну. До цієї війни нас змусив убивчий напад ХАМАСу. Перша фаза завершується в цей час знищенням більшої частини ворожих сил, які проникли на нашу територію. Одночасно ми почали і наступальний етап, і він триватиме беззастережно і без перепочинку – доки мети не буде досягнуто. Ми повернемо безпеку громадянам Ізраїлю і переможемо", – написав він у соцмережі X (Twitter).

Також канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю повідомляє про рішення припинити подачу електроенергії, палива та товарів до сектору Гази.

Відео дня

Тим часом Армія оборони Ізраїлю оголосила сектор Гази закритою військовою зоною. Раніше ЦАХАЛзакликав цивільних осіб у Газі негайно залишити свої житлові райони заради їхньої безпеки.

"Мешканці сектора Гази, зверніть увагу! Операції ХАМАС змушують ЦАХАЛ діяти у вашому місці проживання. Заради вашої безпеки ви повинні негайно залишити своє місце проживання", – цитує CNN заяву речника ЦАХАЛу для арабських ЗМІ.

Зазначається, що публікація також містить чотири відео, в яких наведено інструкції цивільним особам у Газі щодо того, куди йти в кожному районі міста.

Напад ХАМАС на Ізраїль: основні моменти, які варто знати

Вранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, бойовики угруповання ХАМАС напали на Ізраїль. Вони завдали одного з найбільш масованих ударів по країні з сектора Гази, випустивши понад 2000 ракет. Вибухи лунали у різних містах на півдні та в центрі Ізраїлю.

У відповідь ізраїльська армія атакувала позиції бойовиків. Ввечері у ЦАХАЛі відзвітували про результати ударів по сектору Гази. Так, винищувачі Армії оборони Ізраїлю вдарили по оперативному штабу ХАМАС, який бойовики використовували для здійснення ракетних атак.

Протягом дня внаслідок нападу бойовиків в Ізраїлі загинули щонайменше 300 людей, поранених вже біля 1600. Влада вважає, що ці цифри будуть зростати. Також відомо, що десятки цивільних та представники ЦАХАЛУ були викрадені бойовиками та доставлені до сектору Гази.

Відомо, що серед загиблих у Ізраїлі може бути громадянка України. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Цю інформацію перевіряють, також шукають ще двох українців.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що під час перестрілки з бойовиками ХАМАС загинув командир ізраїльської бригади "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг. Він став одним із найбільш високопоставлених ізраїльських офіцерів, убитих у боях за останній час.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС, а мешканців Гази закликав терміново забиратися з міста. Згодом в Секторі Гази почали лунати вибухи.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у своєму зверненні пригрозив терористичному угрупованню ХАМАС. Він пообіцяв, що бойовики неодмінно заплатять ціну. Також Галлан додав, що Ізраїль "змінить обличчя реальності в Газі на 50 років уперед".

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