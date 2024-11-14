За словами білоруського диктатора, "жінку не можна обтяжувати такими повноваженнями".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко негативно ставиться до питання обрання президентом країни жінки. Про це повідомляє державне агентство "БелТА".

За словами Лукашенка, "президентом не стають - президентом народжуються". В якості прикладу він навів нещодавні вибори у США і зазначив, що якби у Білорусі хтось дозволив собі образи на адресу жінки, то втратив би значну частину електорату.

"Але для американського суспільства це, напевно, нормально. Вони провели свої вибори. Пам'ятайте, я ще до виборів сказав: чорношкірого Америка готова обрати (там був чорношкірий Президент), жінку президентом Америка, напевно, не готова ще обирати", - сказав диктатор.

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Він також вважає, що посада президента країни - це дуже тяжкий вид діяльності, який передбачає не лише представницькі чи протокольні функції - наприклад, у Білорусі президент є чинним головнокомандувачем:

"У президента США не ті повноваження, що у російського чи білоруського президента. Тут треба вникати у все: і нагодувати, і напоїти... Це найважча робота. Не треба вантажити так жінку. У нас не церемоніальна ця посада".

Лукашенко припустив, що, можливо, колись Білорусь теж підійде "до такого стилю".

"Але поки що він інший. Це не жіночий стиль. Жінка ще й жінкою має бути. Тому жінку не можна обтяжувати такими повноваженнями, такими обов'язками. Поки ... хай будуть мужики, навіщо жінок обтяжувати? ... Вони повинні бути поруч, щоб ми могли спертися на міцне плече, як у нас зазвичай буває", - резюмував диктатор.

Останні заява Лукашенка

Нещодавно Олександр Лукашенко на чемпіонаті з колки дров пообіцяв номінувати Трампа на Нобелівську премію. Він порівняв Трампа з "бульдозером", який прийшов до перемоги, незважаючи на те, що його "стріляли, тиснули і хотіли посадити".

Раніше Лукашенку примарилась готовність Заходу до перемир'я. Він, зокрема, вважає, що у війні Росії проти України можлива "нічия".

Згодом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відлповів, цей термін "не підходить для опису можливої ​​розв'язки російсько-української кризи", адже "не передбачає справедливого врахування інтересів сторін".

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