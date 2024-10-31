За словами білоруського диктатора, у війні Росії проти України можлива "нічия".

Західні країни нарешті зрозуміли, що "треба домовлятися в Україні". Про це під час ІІ Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки заявив диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Белта.

За його словами, останні його контакти з "розумними представниками цивілізованого Заходу" говорять про те, що "у нас намітився якийсь крен":

"Захід нарешті зрозумів, що треба домовлятися в Україні. Можливо бути нічиїй, якщо сьогодні. Я так по-спортивному говорю".

При цьому Лукашенко зазначив, що ситуація змінюється щодня, але зараз питання потенційних мирних переговорів впирається в одну людину - Володимира Зеленського, у якого "розігралися амбіції, тоді як війна йде на території його країни", тоді як Захід у цій ситуації хоче зберегти обличчя.

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"Він же не може, як в Афганістані. Вони так піти не можуть, вони пообіцяли Володі Зеленському видати певні пряники у вигляді зброї, боєприпасів і допомагати Україні, поки не загине останній українець. Обличчя хочуть зберегти", - припустив білоруський диктатор.

Він також спрогнозував, що на полі бою Україна не переможе.

"Це вже й українці розуміють, і на Заході. Ну, так треба рухатися, домовлятися. Щодня гинуть тисячі ні в чому не винних людей із двох сторін", - сказав Лукашенко.

При цьому, на його думку, є загроза ескалації конфлікту - зокрема, Київ нібито навмисне роздмухує тему участі представників КНДР у конфлікті, щоб "остаточно натиснути на Європейський Союз і ввести війська НАТО в цей конфлікт, а в іншому випадку буде поразка".

Останні заяви Лукашенка

Днями Олександр Лукашенко назвав направлення військ КНДР в Україну кроком до ескалації. За його словами, якщо війська третьої країни будуть задіяні в бойових діях на боці Росії, то в Україну будуть введені війська НАТО.

Раніше білоруський диктатор заявив, що правитель РФ Володимир Путін без попередження вторгся в Україну з території Білорусі. Вже після вторгнення Путін нібито не телефонував Лукашенку з поясненнями, та й сам він не намагався дізнатися, що відбувається.

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