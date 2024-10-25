Втім, після вторгнення диктатор нібито не телефонував Лукашенку з поясненнями. Та й сам він не намагався дізнатися, що відбувається.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін у лютому 2022 року без попередження здійснив вторгнення в Україну з території його країни.

Як заявив Лукашенко в інтерв'ю ВВС, Путін нібито не попередив його про свої плани щодо використання території Білорусі у війні проти України.

"Проходили навчання за участю кількох тисяч російських солдатів. Путін почав виводити ці війська з того місця, де вони перебували на півдні Білорусі, вниз дорогою, вздовж кордону з Україною. Якоїсь миті він перенаправив частину цих військ на Київ. Я впевнений, що їх спровокували", - сказав Лукашенко.

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Білоруський диктатор запевняє, що вихід російських сил з Білорусі повністю залежав лише від Путіна. Він уточнив, що російський правитель не телефонував йому з поясненнями, що відбувається. Ба більше, сам Лукашенко теж не ініціював дзвінок щодо цього. "Він мені не дзвонив. І я йому не дзвонив. Це його війська, і він має право виводити їх кудись хоче", - сказав Лукашенко.

Після початку війни Росія розмістила тактичну ядерну зброю у Білорусі, але Лукашенко запевнив, що без його згоди Путін не зможе застосувати її у конфлікті проти України. Сам він готовий вдатися до нього, "тільки якщо чобіт одного солдата ступить на територію Білорусі".

Роль Білорусі у війні

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Білорусь стала плацдармом для російської загарбницької армії. Саме з її території окупанти заходили на територію України.

Також Путін та Лукашенко оголошували про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Крім того, там проходять навчання солдати армії РФ.

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