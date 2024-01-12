Україна працює над прверненням українських моряків на волю.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що у полоні єменського угрупування бойовиків, відомих як Хусити, перебуває четверо українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком у Києві. "Бо зараз четверо наших моряків знаходяться у полоні хуситів. І ми будемо працювати над їх поверненням", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що безпека вільного судноплавства у регіоні Червоного моря дуже важлива для України, бо вплинула на безпеку українських громадян.

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США та Британія завдали ударів по хуситах у Ємені:

Як відомо, цієї ночі Сполучені Штати Америки та Британія атакували з повітря та моря військові об’єкти хуситів у Ємені. Це стало відповіддю на їхні напади на судна в Червоному морі.

Нагадаємо, у грудні американські Збройні сили заявляли про низку нападів на комерційні судна, пов'язані з 14 державами. 9 січня хусити здійснили свою найбільшу атаку, її було спрямовану проти американських кораблів.

Вночі президент США Джо Байден виступив з заявою, в якій сказав, що в результаті 27 нападів хуситів на міжнародне комерційне судноплавство постраждали понад 50 країн.

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