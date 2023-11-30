Великобританія відправить у Перську затоку есмінець HMS Diamond, щоб протистояти загрозі судноплавству з боку Ірану і підтримуваних ним угруповань. Про це заявив Міністр оборони Грант Шаппс.
За його словами, вони хочуть знизити ризик переростання війни між Ізраїлем і ХАМАС в регіональний конфлікт. "Це відповідь на те, що відбувається в регіоні.Дуже важливо, щоб Великобританія посилила свою присутність в регіоні, щоб убезпечити Британію і наші інтереси від більш нестабільного і спірного світу", - цитує Шаппса Sky News.
Оснащений вертольотом Wildcat есмінець приєднається до фрегата типу 23 HMS Lancaster, а також до трьох менших мінних мисливців і допоміжного корабля .
Крім того, оперативна група Королівського флоту з семи кораблів разом із союзниками розпочне патрулювання на початку наступного місяця для захисту важливих об'єктів підводної інфраструктури, таких як кабелі, які, як відомо, є цінною мішенню для ворожих країн, таких як Росія.
Це стане першою операцією очолюваної Великобританією групи з 10 європейських країн-однодумців під назвою Об'єднані експедиційні сили. Вона охоплюватиме широку зону від Ла-Маншу до Балтійського моря.
Захоплення кораблів у Перській затоці
Нагадаємо, що нещодавно єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader. Армія оборони Ізраїлю назвала напад "серйозним інцидентом глобального масштабу".
В Ізраїлі заявляли, що кораблем управляє міжнародний екіпаж, у складі якого немає жодного ізраїльтянина.