Морпіхи можуть бути задіяні в евакуації цивільних.

Сили швидкого реагування морської піхоти Сполучених Штатів Америки рухаються до східної частини Середземного моря на борту десантного корабля USS Bataan.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела. 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти останні тижні діяв у водах Близького Сходу, але згодом почав рухатися до Суецького каналу. Одне з джерел повідомили, що судно зараз перебуває в Червоному морі, незабаром воно має пройти в східне Середземномор'я.

Це наблизить американських військових до Лівану та Ізраїлю. "Однією з типових ролей експедиційного підрозділу морської піхоти є допомога цивільному населенню в евакуації", - зазначають журналісти.

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Нагадаємо, днями речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі оголосив про розширення наземної операції в секторі Гази та перехід до наступної фази війни.

Вчора радник Білого дому з питань національний безпеки Джейк Салліван назвав реальним ризик того, що арабо-ізраїльський конфлікт переросте у регіональний.

"Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо... і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення", - заявив він.

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