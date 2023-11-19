На борту можуть перебувати від 22 до 52 осіб. За попередньою інформацією, громадян Ізраїлю серед них немає.

У Червоному морі єменські хусити захопили судно Galaxy Leader, яке частково належить Ізраїлю.

За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, враховуючи повідомлення ЗМІ, відомство через диппредставництва з’ясовує інформацію про навність українців на захопленому в Червоному морі вантажному судні Galaxy Leader.

"МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей", - зазначив він.

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Ніколенко додав, що МЗС тримає цю ситуацію на особливому контролі.

Як повідомляє Al Arabia з посиланням на ізраїльські джерела, відомо, що на момент захоплення судна, на борту перебували 22 людини. Громадян Ізраїлю серед них немає.

При цьому саудівський телеканал Al Hadath повідомив про те, що на борту можуть перебувати від 22 до 52 осіб. Відповідальність за захоплення судна взяло на себе хуситське угруповання "Ансар Алла" з Ємену.

За інформацією Timesofisrael, ЦАХАЛ підтвердив факт викрадення судна в Червоному морі, назвавши атаку "серйозним інцидентом глобального масштабу". При цьому в ЦАХАЛ підкреслили, що захоплене судно не є ізраїльським, оскільки кораблем керує міжнародний екіпаж, у складі якого немає жодного ізраїльтянина.

Повідомляється, що судно йшло з Туреччини до Індії під прапором Багамських островів. Також відомо, що воно зареєстроване на британську компанію, одним із співвласників якої є ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер.

Угруповання хуситів "Ансар Алла"

Угруповання хуситів "Ансар Алла" фактично править в Ємені з 2015 року, при цьому ООН не визнає легітимність їхньої влади. Вважається, що режим хуситів підтримують Іран та "Хізболла", які у війні ХАМАС проти Ізраїлю підтримують терористичне об'єднання.

Напередодні єменське угруповання оголосило, що буде атакувати будь-які судна, що належать ізраїльським компаніям або йдуть під ізраїльським прапором.

Ситуація в Ізраїлі

Бойовики угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року захопили близько 240 заручників під час свого нападу на ізраїльські громади. За даними Ізраїлю, в результаті атаки Хамасу загинуло 1200 осіб.

Ізраїль ухвалив рішення взяти в облогу сектор Гази та ввести війська на палестинську територію, щоб викорінити правляче в анклаві ісламістське угруповання.

Станом на 19 листопада 2023 року бої між ХАМАС та Ізраїлем тривали, повідомлення про угоду щод заручників було спростовано. При цьому прем'єр-міністр Катару заявляє, що у нього зростає впевненість у тому, що угоду про звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАСом буде досягнуто.

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