Маск скасував фінансування групи, яка рятує викрадених Росією дітей

Експерти групи відстежували зниклих українських дітей за допомогою технології з відкритим кодом.

Ілон Маск наказав призупинили роботу команди Єльського університету, яка допомогла врятувати сотні українських дітей, викрадених Росією, пише Mirror.

До цього часу уряд США фінансував групу дослідників із Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету. Вони відстежували зниклих українських дітей за допомогою технології з відкритим кодом. Експерти передавали свої висновки владі України, щоб повернути дітей додому.

Зазначається, що команда Єльського університету допомогла повернути сотні дітей. Втім, їхня робота призупинена через скорочення федерального фінансування Ілоном Маском.

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Викрадення українських дітей

Як повідомляв УНІАН, минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт кремлівського правителя Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я вже публікувала розслідування про створення центрів утримання українських дітей на території РФ та окупованого Криму.

Також у причетності до депортації дітей звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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