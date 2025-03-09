Американський мільярдер, соратник президента Дональда Трампа Ілон Маск заявив, що український фронт впаде, якщо він відключить свої системи супутникового зв'язку Starlink.
"Я буквально викликав (правителя РФ Володимира - УНІАН) Путіна на фізичний двобій через Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув. Мене нудить від років бійні в глухому куті, який Україна неминуче втратить. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася. Мир зараз", - написав Маск у соціальній мережі Х.
Крім того, мільярдер заявив, що війна нібито припиниться, якщо запровадити санкції проти топ-10 українських олігархів.
"Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", - заявив він.
Starlink можуть відключити - що відомо
Starlink став важливим активом для українських військових у війні з Росією після того, як частина комунікаційної інфраструктури була виведена з ладу. Хоча багато українських терміналів Starlink фінансуються Європою, напруженість у відносинах між Вашингтоном і Києвом викликає побоювання, що доступ до супутникового звʼязку можуть перервати.
На цьому тлі активізувалися розмови про роботу компанії Eutelsat в Україні.
Акції французького супутникового провайдера Eutelsat різко зросли на тлі побоювань, що доступ України до Starlink може опинитися під загрозою. До середи на момент закриття ринку акції зросли на 533%, порівняно з початком тижня. З цим збільшенням вартість компанії становить 4,02 мільярда доларів.