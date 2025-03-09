Мільярдер заявив, що його "нудить від бійні у глухому куті", тому він наполягає на встановленні миру зараз.

Американський мільярдер, соратник президента Дональда Трампа Ілон Маск заявив, що український фронт впаде, якщо він відключить свої системи супутникового зв'язку Starlink.

"Я буквально викликав (правителя РФ Володимира - УНІАН) Путіна на фізичний двобій через Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув. Мене нудить від років бійні в глухому куті, який Україна неминуче втратить. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася. Мир зараз", - написав Маск у соціальній мережі Х.

Крім того, мільярдер заявив, що війна нібито припиниться, якщо запровадити санкції проти топ-10 українських олігархів.

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"Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", - заявив він.

Starlink можуть відключити - що відомо

Starlink став важливим активом для українських військових у війні з Росією після того, як частина комунікаційної інфраструктури була виведена з ладу. Хоча багато українських терміналів Starlink фінансуються Європою, напруженість у відносинах між Вашингтоном і Києвом викликає побоювання, що доступ до супутникового звʼязку можуть перервати.

На цьому тлі активізувалися розмови про роботу компанії Eutelsat в Україні.

Акції французького супутникового провайдера Eutelsat різко зросли на тлі побоювань, що доступ України до Starlink може опинитися під загрозою. До середи на момент закриття ринку акції зросли на 533%, порівняно з початком тижня. З цим збільшенням вартість компанії становить 4,02 мільярда доларів.

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