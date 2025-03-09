Через свавільну поведінку США щодо України компанія Starlink і без того ризикує втратити потенційно прибутковий контракт з урядом Італії.

Україна і надалі буде отримувати послуги супутникового зв’язку Starlink. Намірів його вимикати нема. Про це у соцмережі Х повідомив власник компанії Ілон Маск.

"Щоб бути максимально зрозумілим: незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", – написав він.

За словами Маска, його попередній коментар про те, що без "Старлінків" українська оборона посиплеться, був просто констатацією факту, а не погрозою.

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"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", – наголосив він.

Варто додати, що чутки про можливе блокування роботи Starlink в Україні вже вдарили по репутації компанії. Це може нашкодити великому контракту, який Starlink хоче укласти з урядом Італії.

Як пише Financial Times, Ілон Маск попросив про зустріч з президентом Італії Серхіо Маттареллою на тлі зростаючих сумнівів у Римі щодо потенційної угоди на 1,5 мільярда доларів зі Starlink.

Італійський уряд вже тривалий час веде переговори зі Starlink щодо потенційної п’ятирічної угоди про безпечний військовий зв’язок для італійських дипломатів, військових та інших італійських державних службовців, які працюють за кордоном.

Однак угода тепер виглядає потенційною жертвою політики нової адміністрації США, яка зупинила військову допомогу Україні, порушивши раніше взяті американцями зобов’язання, пише FT. До того ж Маск особисто неодноразово закликав до виходу США з НАТО.

Скандал довкола Starlink в Україні

Як писав УНІАН, ще наприкінці лютого у західних ЗМІ поповзли чутки про те, що США можуть відключити Україні "Старлінки", щоб схилити Київ до підписання кабальної угоди про українські корисні копалини. Сам Ілон Маск і прес-служба компанії Starlink заперечили такі наміри.

Але сьогодні Маск опублікував твіт, який був розцінений як погроза відключити Україні супутниковий зв'язок.

"Моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув. Мене нудить від років бійні в глухому куті, в якій Україна неминуче програає. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася. Мир негайно", – написав Маск у соцмережі.

Це спричинило новий міжнародний скандал за участі американських та польских офіційних осіб.

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