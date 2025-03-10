Сенатор із відповіддю не забарився.

Мільярдер Ілон Маск накинувся на американського сенатора, астронавта та ветерана Марка Келлі і назвав його "зрадником". Причиною стало те, що він підтримує Україну.

"Щойно поїхав з України. Те, що я побачив, довело мені, що ми не можемо відмовитися від українського народу. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але будь-яка угода має захищати безпеку України і не може бути поступкою Путіну", – заявив Келлі у соцмережі Х, де розповів про свою поїздку.

У коментарях під дописом він наголосив, що війна в Україні "почалася з того, що Путін думав, що це буде триденна операція з захоплення Києва і контролю над усією Україною", але цього не сталося. І причиною цього стала, зокрема, підтримка з боку США та інших країн. Келлі наголосив, що припинення цієї підтримки зараз "ставить під ризик все, за що так багато українців поклали свої життя".

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"Призупинення військової допомоги лише ускладнило боротьбу України з Росією. У них закінчується певна зброя, яка вже пройшла більшу частину шляху до України. Припинення передачі цієї зброї лише допоможе росіянам. Росіяни стануть більш впевненими в собі і намагатимуться вибити більш жорстку угоду на переговорах про припинення вогню. Це не складно. Ми повинні вести переговори з позиції сили", – додав сенатор.

Мільярдер Ілон Маск, коментуючи допис, назвав сенатора Келлі "зрадником". Проте чиновник не забарився із відповіддю:

"Зрадник? Ілоне, якщо ви не розумієте, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, вам варто залишити це тим, хто це розуміє", – наголосив Марк Келлі.

Інші гучні заяви Ілона Маска

Американський мільярдер вважає, що США повинні вийти з НАТО. Коментуючи допис, в якому містився заклик "негайно" вийти з Альянсу, Маск заявив, що "Америці немає сенсу платити за захист Європи".

Раніше він казав, що український фронт завалиться, якщо він відключить свої системи супутникового зв'язку Starlink.

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