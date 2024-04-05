Він вірить, що вступ країни до Альянсу призведе до ядерного апокаліпсису.

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу призведе до ядерної війни.

Так він прокоментував опубліковане в соціальній мережі X (раніше Twitter) відео, на якому державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен каже, що Україна стане членом Альянсу.

"Ось так буквально починається фільм про ядерний апокаліпсис", - написав Маск, прикріпивши посилання на відео про зйомки американського фільму "Наступного дня".

Сюжет американського апокаліптичного телефільму "The Day After" розгортається навколо війни НАТО і країн Варшавського договору, що призводить до обміну ядерними ударами між Штатами і Радянським Союзом. У листопаді 1983 року першу трансляцію фільму переглянули більш ніж 100 мільйонів осіб.

Що Маск говорить про Україну і війну?

На початку повномасштабного вторгнення бізнесмен підтримував українців, але в якийсь момент почав публічно заявляти, що все може закінчитися світовою війною.

Він пропонував Україні відмовитися від окупованого Криму і провести нові "референдуми" на окупованих територіях. Коли українці обурилися в коментарях до його посту, він заявив про навалу "ботів".

Пізніше Маск опублікував у мережі карикатуру на президента Володимира Зеленського, висміявши те, що Україна просить союзників про допомогу в боротьбі з РФ.

Наприкінці березня мільярдер закликав Україну погодитися на переговори з Москвою, оскільки в разі продовження війни, за його словами, впаде й Одеса.

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