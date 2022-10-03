Голова МЗС України наголосив, що не варто прикривати словом "мир" заклики до захоплення нових територій і вбивства тисяч невинних українці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував твіти засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска про "мир" України з Росією.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі — нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань — не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", - зазначив він.

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Своєю чергою, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця порівняв Ілона Маска із сантехніком, порадивши йому не коментувати те, у чому той не розуміється.

"Наступного разу, коли мені потрібен сантехнік, я подзвоню Ілону Маску. Він не займається сантехнікою?! Тоді в чому справа, чому він говорить про міжнародні відносини та внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік краще, ніж думки Маска про незаконно окуповані території іноземної держави", - написав Кислиця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 жовтня, Маск у своєму Twitter запропонував свій варіант "мирного договору" між Україною та Росією.

На його думку, на окупованих російськими загарбниками територіях необхідно провести повторні "вибори" під контролем ООН.

За словами Маска, Росія піде, "якщо такою буде воля людей".

Засновник SpaceX також вважає, що Крим є частиною Росії, "як це було з 1783 року", бо півострів нібито увійшов до складу України через помилку Микити Хрущова. Крім того, він пропонує Україні відновити постачання води до Криму та набути статусу нейтральної держави.

В Офісі президента України відреагували на бачення "миру" Маском. Радник керівника ОП Михайло Подоляк запропонував варіант, за яким Україна звільняє свої території, включно з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Згодом й президент Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти Маска. Він опублікував опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?" із двома варіантами відповіді: "Той, що підтримує Україну" та "Той, що підтримує Росію".

Нагадаємо, раніше засновник компаній SpaceX і Tesla і винахідник Ілон Маск висловив підтримку Україні, яка воює проти РФ. "Україно, Тримайся", - написав він у соцмережі. У наступному твіті Маск висловив співчуття "великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України – ред.) не бажають".

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