Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом, відповіли в ОПУ.

Радник глави ОП Михайло Подоляк відповів на пропозицію американського мільярдера Ілона Маска віддати Росії Крим в обмін на "мир".

Про це він написав у Twitter.

Подоляк натомість запропонував спільноті кращу пропозицію з трьох пунктів.

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"Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. Росія проходить демілітаризацію, обов'язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу", - зазначив Подоляк.

Скандал у Twitter

Напередодні Ілон Маск опублікував у Twitter своє бачення завершення російсько-української війни. На його думку, щоб отримати "мир", Україна має повторити "референдуми" на окупованих територіях та віддати Крим Росії.

На це його читачі відповіли з обуренням і розкритикували опитування. Дехто звернув увагу, що Маск переплутав легітимні вибори з псевдореферендумами, які Росія проводить з 2014 року і які світ не визнає. Інші користувачі порадили Маску не порушувати ті теми, у яких він не обізнаний.

Позиція Ілона Маска щодо війни в Україні

Ілон Маск в цілому підтримує Україну перед обличчям невиправданої агресії Росії, про що свідчить його рішення, зокрема, забезпечити українських військових терміналами Starlink.

Starlink свого часу "повністю зруйнував інформаційну кампанію Путіна". З посиланням на розвідки США, ЄС і Британії повідомлялось, що всього за годину до вторгнення Росія зламала мережу Viasat, яку використовували українські військові. Тоді SpaceX оперативно розмістила близько 50 супутників над Україною.

Наразі Starlink в Україні використовують не тільки для зв'язку в обложених містах і на фронті, але і для роботи артилерії і скидання бомб на позиції загарбників.

У березні Маск навіть викликав Путіна на дуель за Україну. А у вересні мільярдер відклав "угоду століття" з Twitter через Путіна і перспективи Третьої світової.

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