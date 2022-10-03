Президент опублікував опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?" із двома варіантами відповіді.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска.

Про це президент написав у Twitter.

Так, Зеленський опублікував опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?".

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Опитування має два варіанти відповіді: "Той, що підтримує Україну" та "Той, що підтримує Росію".

Маск запропонував Україні "мир" з Росією

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 жовтня, Маск у своєму Twitter запропонував свій варіант "мирного договору" між Україною та Росією.

На його думку, на окупованих російськими загарбниками територіях необхідно провести повторні "вибори" під контролем ООН.

За словами Маска, Росія піде, "якщо такою буде воля людей".

Засновник SpaceX також вважає, що Крим є частиною Росії, "як це було з 1783 року", бо півострів нібито увійшов до складу України через помилку Микити Хрущова. Крім того, він пропонує Україні відновити постачання води до Криму та набути статусу нейтральної держави.

В Офісі президента України відреагували на бачення "миру" Маском. Радник керівника ОП Михайло Подоляк запропонував варіант, за яким Україна звільняє свої території, включно з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Як повідомляв УНІАН, раніше мільярдер передав українським військовим термінали Starlink.

ЗМІ з'ясували, що SpaceX розмістила близько 50 супутників над Україною, коли росіяни зламали мережу Viasat, якою користовувалися наші військові.

У березні 2022 року Ілон Маск викликав Путіна на дуель за Україну.

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