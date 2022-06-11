Британець чекав публічної реакції бізнесмена й отримав її.

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск потролив британского політика Джорджа Гелловея, відомого проросійськими поглядами.

Публічний діалог політика та бізнесмена відбувся у Twitter.

Колишній член парламенту Великої Британії обурився, що Twitter присвоїв його акаунту мітку "російські державні ЗМІ". Він назвав цю позначку хибною, і це нібито "підтверджено Маском", якого він твітнув.

Реакція Маска, який раніше заявив про купівлю Twitter, не забарилася. Він іронічно російською мовою перепросив за це: "Пробач, товаришу!".

Нагадаємо, що Джордж Гелловей - колишній член британського парламенту та прихильник політики режиму російського диктатора Володимира Путіна. Його проросійські заяви часто тиражують пропагандистські ЗМІ.

З останнього, Гелловей "передрік" "самогубство НАТО" через позицію США щодо війни Україні. "Я не дуже вірю, що США отримають у результаті вигоду з конфлікту. Вважаю, що всі вчинки Білого дому дуже чітко малюють картину імперії, яка знаходиться за крок від швидкого занепаду", - заявив британець в інтерв'ю Global Times.

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