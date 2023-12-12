Голосування може відбутися вже завтра.

Палата представників Сполучених Штатів Америки у середу, 13 грудня, може проголосувати за формалізацію розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Про це пише Reuters з писаланням на помічника лідера республіканців, який говорив на умовах анонімності. Він додав, що офіційні плани щодо голосування залишаються мінливими. Представник республіканців Келлі Армстронг раніше представила 14-сторінкову резолюцію, яка дозволить Палаті представників проголосувати за дозвіл на проведення розслідування.

Видання зазначає, що республіканці досі не змогли надати доказів, щоб пов'язати дії Байдена на посаді віце-президента з бізнесом його сина. "Малоймовірно, що Сенат, де Демократична партія Байдена має незначну більшість, проголосує за засудження президента, якщо Палата представників ухвалить статтю про імпічмент", - додають вони.

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Республіканець Байрон Дональдс, який є членом одного з трьох комітетів, що розслідують справу Байдена, сказав Fox News, що очікує на завершення розслідування протягом двох місяців, а Палата представників підготує проект статей про імпічмент десь навесні.

Що відомо про можливий імпічмент Байдена:

Республіканці в Палаті представників звинувачують президента у тому, що його сім'я нібито отримала неправомірну вигоду від політичних рішень, в яких Байден брав участь як віце-президент під час правління Барака Обами.

Крім того, вони звинуватили Міністерство юстиції Сполучених Штатів в неналежному втручанні в розслідування щодо сина Байдена.

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