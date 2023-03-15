Микола Патрушев звинуватив Вашингтон в участі у війні на боці України.

У Російській Федерації звинуватили США в участі у війні в Україні через інцидент з безпілотнком у Чорному морі. У Москві мають намір спробувати знайти уламки американського дрона MQ-9 Reaper.

"Я не знаю, зуміємо ми дістати чи ні, але те, що це робити треба, і будемо цим займатися обов'язково. Сподіваюся, звичайно, на успіх", - заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

При цьому він заявив, що американський безпілотник над Чорним морем нібито доводить, що США воюють на боці України.

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"З приводу американського безпілотника-американці весь час говорять, що вони не беруть участь у військових діях - це чергове підтвердження, що вони безпосередньо беруть участь у цих заходах, у війні", - заявив секретар Радбезу Росії.

За його словами, Росія продовжить "відстоювати свій суверенітет".

Інцидент з американським безпілотником у Чорному морі - що відомо

14 березня російський винищувач стовп американський безпілотник над Чорним морем.

Відзначається, що MQ-9 Reaper проводив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі. У вівторок, 14 березня, о 07:03 два російські літаки Су-27 здійснили "небезпечне і непрофесійне" перехоплення дрона. Один їх винищувачів вдарив по гвинту MQ-9, в результаті чого довелося втопити дрон.

У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить здійснювати польоти там, де це дозволяє міжнародне право.

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