Цей епізод приголомшив американських військових, які спостерігали за відео з дрона в оперативному центрі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Високопоставлений військовий чиновник США повідомив, що американський безпілотник MQ-9, який був збитий російським Су-27 над Чорним морем, вранці 14 березня вилетів зі своєї бази в Румунії для запланованої розвідувальної місії, яка зазвичай триває приблизно 9-10 годин.

Як повідомляє NYT, хоча дрони, відомі як Reapers, можуть нести ракети Hellfire, цей безпілотник був беззбройним і вів спостереження приблизно за 120,7 км на південний захід від Криму.

Reaper має складні камери та інші датчики, які можуть спостерігати за окупованим Росією Кримом з міжнародного повітряного простору. Але саме ця місія виявилася небезпечною.

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Російські Су-27 неодноразово наближалися до Reaper і скидали на нього паливо, мабуть, намагаючись забруднити камери дрона або пошкодити інші датчики, сказав американський чиновник.

"Цей епізод приголомшив американських військових, які спостерігали за відео з дрона в оперативному центрі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині", - йдеться у статті.

Видання повідомляє, що високопоставлені чиновники США протягом кількох місяців переймалися, що якийсь інцидент над Чорним морем, у тому числі недомовленість, може призвести до конфронтації.

Інцидент з американським безпілотником і російським Су-27 над Чорним морем

14 березня російський винищувач Су-27 врізався в безпілотник MQ-9 Reaper ВПС США над Чорним морем, коли той виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.

Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі назвав інцидент із дроном MQ-9 Reaper "небезпечним і непрофесійним".

У Міноборони Росії стверджують, що їхній винищувач Су-27 не збивав американський розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper. Мовляв, дрон "у результаті різкого маневрування перейшов у некерований політ з втратою висоти й зіткнувся з водною поверхнею" Чорного моря.

Посол Росії в США Анатолій Антонов назвав провокацією розвідувальну місію американського безпілотника над Чорним морем. "Розвідувальна місія американського БПЛА MQ-9 над Чорним морем є провокацією. Росія не застосовувала зброю проти безпілотника США над Чорним морем", - сказав він.

У США заявили, що вживають заходів, щоб збитий над Чорним морем безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив в чужі руки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що замість знищеного дрона Штати відправили інший безпілотник, і він "продовжує свою роботу".

У ситуації зі збиттям БПЛА MQ-9 Reaper немає нічого, що б викликало ескалацію у відносинах США і Росії, вважають в Інституті вивчення війни.

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