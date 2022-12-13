Майже два десятки індійських військовослужбовців отримали поранення.

Індійські та китайські війська зіткнулися в північно-східному прикордонному штаті Аруначал-Прадеш. Це сталося після того, як сотні солдатів Китаю перетнули кордон.

Як пише Bloomberg, 13 грудня міністр оборони Індії Раджнат Сінгх в парламенті заявив, що війська обох сторін "обмінялися ударами" 9 грудня.

За його словами, Індія дипломатично порушила це питання з Пекіном, і військові командири обох сторін обговорили його. Сінгх не надав подробиць щодо характеру бойових дій.

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Індійські офіційні особи на умовах анонімності заявили Bloomberg, що майже два десятки індійських військовослужбовців отримали поранення під час сутички, також постраждали китайські військові.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що ситуація на кордоні "загалом стабільна", Він підтвердив, що сторони комунікують щодо питань, пов’язаних з кордоном, через дипломатичні та військові канали, та відмовився коментувати подробиці інциденту.

Ситуація на кордоні Індії та Китаю

Індія та Китай мають недемаркований кордон протяжністю майже 4 тисяч км. Там дії військових регулюють протоколи, що забороняють використовувати вогнепальну зброю уздовж "лінії фактичного контролю".

Після індійсько-китайської війни 1962 року кордон залишався в основному мирним.

Напруга вздовж кордону між країнами загострилася після зіткнення в червні 2020 року. Це було найгірше зіткнення за понад 40 років. Тоді загинуло щонайменше 20 індійських і щонайменше четверо китайських солдатів. Бойові дії були зосереджені навколо гімалайського регіону Ладакх. Після цього обидві сторони збільшили військову присутність у регіоні.

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